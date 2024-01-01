В связи с недавними блокировками ClickUp и Linear в России, к нам обращается много людей с вопросами не будет ли заблокирован huly.io. Хочется ответить подробно:
Huly Project стремится к созданию глобальной платформы для совместной работы, где люди со всего мира могут объединяться для реализации любых проектов, независимо от местоположения или убеждений. Huly нового поколения, построенная на блокчейн, позволит людям безопасно общаться и работать в глобальном информационном пространстве, обеспечивая защиту данных и приватность без угрозы утечек информации. Создатели Huly точно так же не будут иметь доступ к вашей информации, как и Виталик Бутерин не имеет доступа к вашим токенам в сети Ethereum.
Инновации — долгий процесс. Нам понадобится еще пара лет, но Huly текущего поколения уже работает и позволяет нам работать над продуктовыми идеями, пока параллельно развивается новая технология. Преследуя долгосрочные цели, Huly изначально является открытым продуктом под лицензией EPL версии 2.0, и уже сейчас любой может установить продукт на свои сервера и пользоваться в соответствии с условиями лицензии.
Мы понимаем, что это не удобно для многих пользователей, поэтому создатели делают это для вас, предоставляя работающий сервис по адресу huly.io. Хостинг исходного кода Huly, а так же использование его в коммерческих целях не запрещены лицензией, и любой человек или организация в мире может сделать то же самое. Вы можете поднять аналогичный сервис в Аргентине, Китае, или Зимбабве, назвать его как угодно, и монетизировать его как угодно или отдавать людям бесплатно, в соответствии с условиями лицензии.
Организация, сотрудники которой управляют серверами huly.io, работает в юрисдикции Соединённых Штатов Америки и соблюдает все применимые законы и правила. Организация строго соблюдает все применимые законы и нормы в странах, где предоставляет услуги, и стремится обеспечить соответствие местному законодательству. Для пользователей в России доступен независимый сервис bold.ru, который предлагает аналогичные возможности и работает в соответствии с российским законодательством.
Важно отметить, что bold.ru является полностью отдельной и независимой организацией. huly.io и bold.ru не имеют общего управления, не обмениваются данными пользователей и функционируют как отдельные юридические лица в разных юрисдикциях. В развитии bold.ru участвуют российские разработчики, которые, как и многие другие, вносят свой вклад в открытый исходный код Huly Project (https://github.com/hcengineering/platform). Благодаря открытой природе проекта, качество работы bold.ru сравнимо с huly.io, но это два отдельных и независимых сервиса.
Информация на сайте bold.ru сильно устарела, сейчас обновляется, и не описывает текущее состояние продукта, так же как и прайс лист на сайте можно проигнорировать. Все пользователи Huly (пока примерно 5000 уникальных пользователей в месяц) получают продукт бесплатно, поскольку мы не считаем продукт законченным в плане тех возможностей продукта которые мы хотели бы реализовать.
Это не означает что продукт не качественный, и нас часто спрашивают почему мы его не продаем, когда у продукта есть уже немало довольных пользователей, но еще раз, возможно мы вообще никогда не будем его продавать если сможем продолжать это делать до выхода Huly нового поколения. Пока же мы предлагаем huly.io как ранний (бета) доступ к будущему, а не как законченный продукт.
Хостинг продуктов для большого количества пользователей может стоить довольно дорого. В huly.io и bold.ru есть, например, видеоконференции (как альтернатива Zoom или Google Meet). Постоянные созвоны наших пользователей, хранение ими записей этих созвонов, а так же транскрибирование этих созвонов (в ближайшее время), да и вообще активное использование функций искусственного интеллекта в продукте, может стоить нам дорого, поэтому мы ввели “ограничения” на бесплатное использование ресурсов хостинга.
Команды, активно использующие хранилище данных (файлы), трафик (в первую очередь видеозвонки) и искусственный интеллект могут делать это в любых объемах за соответствующую небольшую плату. Все возможности продукта бесплатны для всех, так же нет и не будет никакого ограничения на количество пользователей в команде. Ограничения на бесплатные ресурсы довольно велики, например один из пользователей Huly — международное рекрутинговое агентство с 50 сотрудниками, и 75000 файлами (документами) в Huly, все еще не вышло за пределы бесплатного лимита более чем за год ежедневного использования продукта десятками сотрудников.
Российские пользователи могут продолжить использование возможностей Huly через независимый сервис bold.ru, работающий в соответствии с российским законодательством. При этом важно понимать, что выбор между huly.io и bold.ru - это выбор между двумя независимыми сервисами, каждый из которых самостоятельно отвечает за свою работу, безопасность и соответствие законодательству в своей юрисдикции.
По нашим уже старым и любимым пользователям мы знаем, что их главным опасением был вопрос, "а что делать если Huly исчезнет". Ответ: не очень понятно что в данном случае подразумевается под Huly? Исходный код Huly Project не исчезнет никогда, вы всегда сможете поставить Huly себе и продолжить работать с продуктом. Так же я не сомневаюсь что могут найтись последователи развивающие, или как минимум поддерживающие код Huly, могут появиться форки, а так же новые сервисы с хостингом Huly в разных странах мира. Huly уже не может исчезнуть, а только продолжить свое развитие благодаря сообществу и открытой природе продукта.
Huly нового поколения будет управляться и развиваться некоммерческой организацией Huly Foundation. Это будет децентрализованная автономная организация (DAO) предварительный устав которой можно посмотреть здесь: https://huly.foundation
Для тех кто не знаком, хочу сказать пару слов о том что такое Huly. Huly это интегрированный продукт, включающий в себя чаты, управление проектами, документы, виртуальный офис с видеозвонками и многое другое. Упрощенно можно считать Huly альтернативой сразу кучи продуктов: Slack, Linear/Asana/ClickUp/Jira, Notion, Motion, Roam, Zoom/Google Meet и других.
Важно понимать, что Huly это не какой-то "жирозаменитель". Долгосрочная цель Huly поменять то как работают люди в современном, распределенном мире, дать им лучшие инструменты для работы и помочь построить Gig экономику, как для цифровых номадов, так и для больших компаний. И у нас в работе много идей по развитию продукта.
С точки зрения продуктовых идей и решений, мы не будем говорить что Huly на данном этапе развития чем то лучше альтернативных продуктов, того же Slack, Linear или Notion. Управление задачами в Huly вообще начиналось с клона Linear и до сих пор в текущей версии этим клоном плюс-минус осталось.
Но еще раз повторюсь, у Huly нет цели сделать бесплатную или open source альтернативу существующим продуктам, наше виденье гораздо дальше и шире, и в ближайшие месяцы вы увидите множество продуктовых идей, которые надеюсь вам очень понравятся. А пока приглашаю вас присоединяться, пользоваться и влиять на развитие продукта.