В связи с недавними блокировками ClickUp и Linear в России, к нам обращается много людей с вопросами не будет ли заблокирован huly.io. Хочется ответить подробно:

Huly Project стремится к созданию глобальной платформы для совместной работы, где люди со всего мира могут объединяться для реализации любых проектов, независимо от местоположения или убеждений. Huly нового поколения, построенная на блокчейн, позволит людям безопасно общаться и работать в глобальном информационном пространстве, обеспечивая защиту данных и приватность без угрозы утечек информации. Создатели Huly точно так же не будут иметь доступ к вашей информации, как и Виталик Бутерин не имеет доступа к вашим токенам в сети Ethereum.

Инновации — долгий процесс. Нам понадобится еще пара лет, но Huly текущего поколения уже работает и позволяет нам работать над продуктовыми идеями, пока параллельно развивается новая технология. Преследуя долгосрочные цели, Huly изначально является открытым продуктом под лицензией EPL версии 2.0, и уже сейчас любой может установить продукт на свои сервера и пользоваться в соответствии с условиями лицензии. Мы понимаем, что это не удобно для многих пользователей, поэтому создатели делают это для вас, предоставляя работающий сервис по адресу huly.io. Хостинг исходного кода Huly, а так же использование его в коммерческих целях не запрещены лицензией, и любой человек или организация в мире может сделать то же самое. Вы можете поднять аналогичный сервис в Аргентине, Китае, или Зимбабве, назвать его как угодно, и монетизировать его как угодно или отдавать людям бесплатно, в соответствии с условиями лицензии.

Организация, сотрудники которой управляют серверами huly.io, работает в юрисдикции Соединённых Штатов Америки и соблюдает все применимые законы и правила. Организация строго соблюдает все применимые законы и нормы в странах, где предоставляет услуги, и стремится обеспечить соответствие местному законодательству. Для пользователей в России доступен независимый сервис bold.ru, который предлагает аналогичные возможности и работает в соответствии с российским законодательством. Важно отметить, что bold.ru является полностью отдельной и независимой организацией. huly.io и bold.ru не имеют общего управления, не обмениваются данными пользователей и функционируют как отдельные юридические лица в разных юрисдикциях. В развитии bold.ru участвуют российские разработчики, которые, как и многие другие, вносят свой вклад в открытый исходный код Huly Project (https://github.com/hcengineering/platform). Благодаря открытой природе проекта, качество работы bold.ru сравнимо с huly.io, но это два отдельных и независимых сервиса.

Информация на сайте bold.ru сильно устарела, сейчас обновляется, и не описывает текущее состояние продукта, так же как и прайс лист на сайте можно проигнорировать. Все пользователи Huly (пока примерно 5000 уникальных пользователей в месяц) получают продукт бесплатно, поскольку мы не считаем продукт законченным в плане тех возможностей продукта которые мы хотели бы реализовать. Это не означает что продукт не качественный, и нас часто спрашивают почему мы его не продаем, когда у продукта есть уже немало довольных пользователей, но еще раз, возможно мы вообще никогда не будем его продавать если сможем продолжать это делать до выхода Huly нового поколения. Пока же мы предлагаем huly.io как ранний (бета) доступ к будущему, а не как законченный продукт.

Хостинг продуктов для большого количества пользователей может стоить довольно дорого. В huly.io и bold.ru есть, например, видеоконференции (как альтернатива Zoom или Google Meet). Постоянные созвоны наших пользователей, хранение ими записей этих созвонов, а так же транскрибирование этих созвонов (в ближайшее время), да и вообще активное использование функций искусственного интеллекта в продукте, может стоить нам дорого, поэтому мы ввели “ограничения” на бесплатное использование ресурсов хостинга. Команды, активно использующие хранилище данных (файлы), трафик (в первую очередь видеозвонки) и искусственный интеллект могут делать это в любых объемах за соответствующую небольшую плату. Все возможности продукта бесплатны для всех, так же нет и не будет никакого ограничения на количество пользователей в команде. Ограничения на бесплатные ресурсы довольно велики, например один из пользователей Huly — международное рекрутинговое агентство с 50 сотрудниками, и 75000 файлами (документами) в Huly, все еще не вышло за пределы бесплатного лимита более чем за год ежедневного использования продукта десятками сотрудников.

Российские пользователи могут продолжить использование возможностей Huly через независимый сервис bold.ru, работающий в соответствии с российским законодательством. При этом важно понимать, что выбор между huly.io и bold.ru - это выбор между двумя независимыми сервисами, каждый из которых самостоятельно отвечает за свою работу, безопасность и соответствие законодательству в своей юрисдикции. По нашим уже старым и любимым пользователям мы знаем, что их главным опасением был вопрос, "а что делать если Huly исчезнет". Ответ: не очень понятно что в данном случае подразумевается под Huly? Исходный код Huly Project не исчезнет никогда, вы всегда сможете поставить Huly себе и продолжить работать с продуктом. Так же я не сомневаюсь что могут найтись последователи развивающие, или как минимум поддерживающие код Huly, могут появиться форки, а так же новые сервисы с хостингом Huly в разных странах мира. Huly уже не может исчезнуть, а только продолжить свое развитие благодаря сообществу и открытой природе продукта.